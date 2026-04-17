山形県内で、SNSを通じて投資話を持ちかけられ、多額の現金や暗号資産をだまし取られて、3人の男性が計1900万円の被害にあいました。警察によりますと、山形市に住む40代の男性は、2月6日ごろから4月2日までの間、YouTubeの投資関連広告をきっかけにLINEのグループに招待され、投資の専門家を名乗る男女から「優良株に投資する」「損なく運用できる」などと持ちかけられました。指定された口座に4回にわたり現金を振り込み、