元SKE48のメンバーでタレントの佐藤聖羅（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。メニエール病だと診断されたことを公表した。【写真】メニエール病を公表した佐藤聖羅佐藤は「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ。んで、すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまい