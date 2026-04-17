築地銀だこ ・コールド・ストーン・クリーマリーを展開するホットランドホールディングスは、24日より全国の築地銀だこ店舗にて、新商品コールドストーンの『メロンクリームソーダ』を販売する。【写真】人気No.1の『ストロベリー ショートケーキ セレナーデ』同商品は、エンターテインメント・アイスクリームショップ「コールド・ストーン・クリーマリー」と初めてコラボレーションしたドリンクで、コールドストーンのオリジ