落語家の桂文枝（82）が17日、ブログを更新。履いていたはずの靴が片方なくなってしまったことを明かした。この日の朝一番、午前7時31分に投稿したのは、どこかカフェのような場所で、ぬいぐるみがティーカップにもたれかかる写真。ぬいぐるみは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を黒ベースの色にした黒ミャクミャクで、その着せ替えセットを誰かにもらったよう。かなり気に入ったようで早速、着せてみて「