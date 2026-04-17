アメリカの動画配信大手ネットフリックスの今年1月から3月期の純利益が、前の年の同じ時期と比べ83％増加したことがわかりました。ネットフリックスが16日発表した今年1月から3月期の決算は、純利益が前の年の同じ時期と比べ83％増加し、およそ8400億円となりました。日本で独占配信したWBC（＝ワールド・ベースボール・クラシック）での会員数増加などが貢献したということです。WBCは、日本で過去最高の3140万人の視聴者数を獲得