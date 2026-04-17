フランスのジャムブランド「ボンヌママン」が、「シルバニアファミリー」とのコラボレーション企画「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」を2026年4月16日から5月31日まで実施する。フランスで愛されるジャムは、“素敵なおかあさん”の味赤いチェック柄の蓋に、手書き風のフォントが書かれたラベルの瓶。フランスで愛される「ボンヌママン」のジャムを一度は見かけたことがあるのではないだろうか。「ボンヌママン」はフラン