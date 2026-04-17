日本三不動の一尊とされる、石川県津幡町の倶利迦羅不動寺では、18日から恒例の八重桜まつりが開かれます。倶利迦羅不動寺周辺では、毎年およそ6000本もの八重桜が咲き競い、山頂の本堂付近では2分から3分咲き、麓では満開を迎えています。18日から「八重桜まつり」が開かれるのを前に、17日は関係者らが「身も心も清らかでありますように」との願いを込め餅をつく、「厄除け念仏赤餅」の餅つきが行われました。倶利迦羅峠では、そ