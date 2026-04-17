韓国の俳優カン・ハヌルが、7月に横浜で『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催することが決定した。【写真】『イカゲーム』シーズン3に出演するカン・ハヌルドラマ『イカゲーム』や映画『YADANG／ヤダン』など、2025年に月刊カン・ハヌルと言われるほどドラマから映画まで多様な注目作に出演し、その多彩な演技力で魅了し続けるカン・ハヌル。7月25日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで『KANG HA