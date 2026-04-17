キューバのディアスカネル大統領は16日、首都ハバナで行われた集会でアメリカ・トランプ政権を念頭に、侵略に備えて戦う準備をするよう国民に呼びかけました。この大規模集会は、故フィデル・カストロ議長によるキューバの社会主義革命宣言から65周年を記念したもので、政府や軍の関係者、そして多くの市民が参加しました。演説をしたディアスカネル大統領は、名指しこそしなかったものの、アメリカを批判し、国民に対して侵略に備