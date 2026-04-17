17日、衆院内閣委員会において、中道改革連合の長妻昭議員が、新設が検討されている国家情報局の「局長任期」をめぐって質問し、議場内が紛糾した。【映像】長妻議員「はい、はい、はい、わかりました」の瞬間（実際の様子）長妻議員は国家情報局設置法案には「政策部門が『こういう情報を出してこい』と圧力をかける」「インテル部門が忖度して気に入られる情報を出す」など様々なリスクがあるが「日本には改善策がない」と指