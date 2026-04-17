春の園遊会に臨む、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペアの三浦璃来（手前左）と木原龍一（同右）＝17日午後、東京・元赤坂天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の金メダリストら各界の功労者、自治体関係者ら約1400人が出席した。両陛下や長女愛子さま、秋篠宮ご夫妻らが会場を巡り、和やかに歓談された。両陛下は、フィギュアスケート・ペアで