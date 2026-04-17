NPBエンタープライズは17日、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパン U-12日本代表監督を桑田真澄氏が務めることが決定したと発表した。▼ 桑田真澄 U-12 日本代表監督コメント「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れ