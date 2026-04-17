2NE1のパク・ボムが、メンバーへの思いを明かした。パク・ボムは4月17日、自身のSNSに長文の手書きメッセージを投稿したが、その後まもなく削除した。【話題】パク・ボム、メンバーの薬物使用を“暴露”この日、パク・ボムは手紙を通じて「最近は天気も良くなってきたので、どうしても伝えたいことがある」とし、「皆さんにとって本当に最後になるかもしれないと思っている。私はアメリカで留学していたが、歌手になるために韓国に