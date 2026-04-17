ミュージカルで主演を務めるK-POPアイドルが、思わぬ議論の中心に立たされている。渦中の人物は、ボーイズグループTHE BOYZのニューだ。【写真】THE BOYZ・ニュー、独特のセンスミュージカル『ロミオとジュリエット』でロミオ役を務めたニューの歌唱映像がX（旧ツイッター）で拡散し、「ビブラートができないのに主演なのか」「発声も呼吸も足りない」といった厳しい反応が噴出したのだ。その投稿は2800万回を超える表示を記録し、