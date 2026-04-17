女優ユン・ウネが、全盛期を彷彿とさせるビジュアルとスタイルを披露した。4月16日、ユン・ウネは自身のインスタグラムを更新し、「スケジュール終了!!!」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】41歳とは思えない…ユン・ウネの“黄金美脚”公開された写真には、グレーのミニワンピースを着こなすユン・ウネの姿が収められている。ミニ丈から伸びるスラリとした美脚と、引き締まったウエストラインが際立ち、視線を