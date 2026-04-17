女優の豊嶋花が「肩出しコーデ」を披露し注目を集めている。豊嶋は１７日までに自身のインスタグラムを更新し、大胆な肩出しニットとすっきりまとめたポニーテールで、美しいデコルテラインを強調させたカジュアルコーデを披露した。「４月も半ば！みなさん新生活には慣れましたかー？新しい環境って心身ともにダメージを受けやすいと思いますので、自分のことしっかり労わってあげてくださいね」と、新生活を送るフォロ