巨人は、１４日の阪神戦（甲子園）でチームを劇的勝利に導いた松本剛外野手の記念グッズを、１７日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。松本は「２番・中堅」でスタメン出場。同点の９回２死二塁、左前へ決勝打を放っていた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４５００