◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部東洋大４―２帝京大３回戦（１４日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）東洋大が接戦を制し、勝ち点を獲得した。両軍無得点のまま迎えた７回、２死満塁の好機で３番・阿部大翔（３年＝沼田）。「ピッチャー陣が頑張っていたので、タイムリーを打つことができて良かったです」と左前適時打で先制した。同点とされ迎えた９回には相手失策の間に勝ち越すと、そのまま逃げ切った。投