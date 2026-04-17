◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）男子の予選が行われ、昨年２月に右アキレス腱（けん）を断裂し、休養していたパリ五輪団体総合金メダルの杉野正尭（徳洲会）は、鉄棒の練習中に落下し、棄権した。最初の種目だった平行棒（１３・３００点）を終えて、２種目目の鉄棒に移動し、ウォームアップ練習を始めると落下し、ドスンと大きな音が会場に響き渡った。動けずそのまま担架で運ばれ、病院に搬送