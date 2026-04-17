◇プロ野球セ・リーグヤクルト 2-0 DeNA(16日、神宮球場)前日16日に行われたヤクルト対DeNA戦で起きた球審を襲ったアクシデントについて、ヤクルトも公式Xでコメントを掲載しました。このアクシデントとは8回裏に発生。先頭打者であるヤクルトのオスナ選手がスイングすると、バットがすっぽ抜け、川上拓斗球審の頭部に直撃しました。川上審判はそのまま立ち上がることができず、担架で運ばれるという事態となりました。試合終了