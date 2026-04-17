◇女子ゴルフツアー KTT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））黄金世代の山路晶（27＝森六グループ）が5バーディー、ノーボギーの67でホールアウトした時点でトップに立った。「（今日は）良かったです。1Wもコース内にいるし（笑い）、ショットも調子良くて、たくさんバーディーパットを打てたので良かったです」インから出て10番で残り95ヤードの3打