桑田真澄氏が、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督を務めることが決定した。【写真あり】今こそ現実逃避を…ロッチ中岡が人気芸人のマイアミ入りを報告桑田氏は、PL学園高−読売ジャイアンツ−ピッツバーグ・パイレーツという経歴を経て、引退後は読売ジャイアンツでは一軍投手チーフコーチ補佐（2021〜）、投手チーフコーチ（2022〜）、ファーム総