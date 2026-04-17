元SKE48で女優の佐藤聖羅(33)が17日までに自身のインスタグラムを更新。体調不良のため病院で受診したところ、メニエール病と診断されたことを報告した。佐藤は「ふわふわしてるのよ！頭が！日常生活に異常がみられるの」「すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛」と、体調不良に悩まされていたことを告白。受診したところ