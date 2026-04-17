ドジャースは16日（日本時間17日）、オリオールズからチェイス・マクドーモット投手（27）をトレードで獲得したと発表。代わってオリオールズにマイナーのアクセル・ペレス投手（20）が移籍する。マクドーモットは2021年のMLBドラフト4巡目（全体132位）でアストロズから指名され、24年にオリオールズでメジャーデビュー。今季は傘下3Aで6試合に登板し、防御率6・75で、11日（同12日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）とな