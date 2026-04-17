元タレント・木下優樹菜さん（38）が17日までに自身のスレッズを更新。京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について言及した。同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違