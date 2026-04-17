気象庁によりますと、２０日、東北地方や北海道地方に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつどこに飛んでくる？黄砂シミュレーション今後の全国の天気も いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに（19日） ■黄砂はいつ・どこに（20日） 画像は気象庁より ■全国の天気を地方ごとに（画像） 画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより 画像ありの記事を最初からh