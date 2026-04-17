俳優の船越英一郎（65）が、山形県の「福」知事に就任することが決まった。県の魅力を発信するプロモーションの一環として起用され、観光誘客や交流人口の拡大を後押しする役割を担う。辞令交付式は2026年4月23日午後4時から山形県庁で行われ、その後就任記者会見も予定されている。【写真】船越英一郎、初舞台で6キロ減量体重キープでにんまり山形県は、発信力のある人物を起用した情報発信を強化しており、今回の起用もそ