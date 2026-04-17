英サセックス公爵夫人のメーガン妃が若者と面会し、SNSとメンタルヘルスについて議論した/Jonathan Brady/Pool/Reuters（CNN）英王室の公務から引退して米カリフォルニア州で暮らすヘンリー王子と妻のメーガン妃は16日、王室の公務を担っていた時期に経験した苦悩を改めて明かした。ヘンリー王子は母であるダイアナ元妃の死後、「この仕事」をしたくなかったと語り、メーガン妃は自身が「世界中で最も嫌がらせを受けた人間だった」