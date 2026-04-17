米ロサンゼルス在住の女優中村由真（56）が17日、インスタグラムを更新。結婚20周年を迎えたことを報告した。中村は「20th Wedding Anniversary」と書き出し、当時のウエディングドレス姿の写真を公開。「気がつけば20年経っていたというかんじでしょうか。ホントいろんなことがありました」と感慨深げに振り返り、「これからも支え合って生きていければなぁと思います」とつづった。中村は86年の大ヒットドラマ「スケバン刑事III