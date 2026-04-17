サッカーＪ１・鹿島ＭＦの三竿健斗が、妻で元日本テレビの後藤晴菜アナウンサーとの家族ショットを披露した。インスタグラムで「３０歳になりました。たくさんのメッセージありがとうございます！！」と１６日に誕生日を迎えたことを明かし、「父としても選手としても益々頑張ります」と抱負。１月に誕生した第２子を抱き、家族４人で撮影した記念写真などアップした。幸せいっぱいのプライベート姿。フォロワーは「奥様お綺