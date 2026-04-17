◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコン）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が１７日、１軍に合流した。昨年１２月の契約更改時に２６年シーズンでの引退を表明。今春は２、３軍の高知・春野キャンプスタート。プロ２５年目の開幕も２軍で迎えたが、ファームでは１６打数７安打、打率４割３分８厘と圧巻の成績を残しており、満を持しての１軍昇格となった。チームは現在３連敗中。ベテランの合流で