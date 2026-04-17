timeleszメンバー8人が出演するフジテレビ系『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）17日放送回では、試練を乗り越えながら日光東照宮を目指して旅をする。今回の放送がゴールデン初回となるが、新聞の“ラテ欄”の色合いに注目が集まっている。【写真】どれを選ぶんだろう…クイズの解答に悩むtimelesz読売新聞ビジネス局の公式Xでは「今朝の読売新聞(一部地域)にフジテレビの広告が掲載。今夜9時からの初回2時間SP、ゴール