2026年4月17日（金）放送『おはようパーソナリティ 古川昌希です』にて、7月22日（水）に大阪四季劇場で開幕する劇団四季のミュージカル『ノートルダムの鐘』の主人公であるカジモド役のひとり、寺元健一郎さんへ古川アナがインタビューする様子が放送された。 ©️ABCラジオ 劇団四季『ノートルダムの鐘』が劇団四季のミュージカルの中でも特に好きと語る古川アナ。実はカジモ