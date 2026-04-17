神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優の杉田かおる（61）が15日、自身のインスタグラムを更新。ハーブでにぎわう春の畑を披露した。【写真】「ゼラニウム色々、フェンネルにルッコラも」杉田かおるが披露したハーブでにぎわう春の畑※2枚目〜杉田は「菜の花満開」と、黄色い花が鮮やかに彩る畑周辺の景色を紹介。「早速畑に、ハーブの新しい仲間を植えてきました」「ゼラニウム色々、フェンネルにルッコラも