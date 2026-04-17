“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が16日、自身のインスタグラムを更新。手作りの朝食を披露した。【写真】「映えてます」「今日も美味しそう」彩り鮮やかな手作りの“二色丼”を披露した小沢仁志たびたびSNSで料理の腕前を公開している小沢がこの日披露したのは“二色丼”。「親子丼を上手く作れないから分けて作ってみた」と明かし、鮮やかな黄色の卵と、ネギと肉がたっぷりのった具材を半分ずつ盛り付けた写