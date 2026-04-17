2025年の食品メーカーの売上高は、値上げの影響で、コロナ禍以降で最高となりました。東京商工リサーチによりますと、2025年1年間の食品メーカーの売上高は、前の年と比べて3．4％増え、24兆2，824億円となり、コロナ禍以降で最高となりました。一方、利益については前の年から9．5％減っていて、「値上げ」により、売上は伸びたものの、物流費や人件費などのコスト上昇分を吸収できない厳しい実情が浮き彫りになりました。調査し