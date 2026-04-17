アートネイチャーが続伸している。１６日の取引終了後に発表した３月度の単体売上高が前年同月比１２．２％増と１１カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。女性向けのオーダーメイドウイッグや増毛などが牽引した。 出所：MINKABU PRESS