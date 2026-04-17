午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５３７、値下がり銘柄数は９７２、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりはサービス、その他製品、鉱業、繊維。値下がりで目立つのは証券・商品、非鉄金属、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS