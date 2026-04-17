水切りネットの意外な使い道（⇒次へ）【画像を見る】箸に巻き付ける…？水切りネットの「じゃないほう」の使い方水切りネットといえば、排水口に使うものというイメージが強いですよね。実はその水切りネット、キッチン以外でも意外な場面で活躍してくれるのをご存じでしょうか。思わず「そんな使い方があったとは」と驚いてしまう、便利な活用法をご紹介します。■知っておくと便利！水切りネットの活用アイデア5選お家で余りが