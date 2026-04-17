肉の新鮮さを保って冷凍する方法▶【写真付きで解説】肉の解凍を時短＆おいしさをキープする裏ワザ冷凍肉を使おうと思ったら「冷凍庫から出すのを忘れていた！」「冷凍焼けを起こしていてガッカリ…」という経験はありませんか？そんなお悩みはアルミホイルが解決してくれます。今回は、SNSで話題のアルミホイルを使った肉の冷凍・解凍方法をご紹介します。■アルミホイルを使った肉の冷凍手順を解説！肉はラップに包んで冷凍