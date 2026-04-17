環境省は毎年、4〜9月に熱中症予防強化キャンペーンを行っている。少々、早過ぎない？と思うだろうが、日本気象協会の予想によると今春は寒暖の差が大きい一方で、暑さの立ち上がりは早いとみられており、余裕を持ってエアコンの点検や試運転を行っておいたほうが安心だろう。このとき、気を配りたいのは寝室の温度設定だ。オーストラリア・グリフィス大学の研究者らは、2024年12月〜25年3月の夏の間に65歳以上の高齢者47