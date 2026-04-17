【笠原然朗の舌先三寸】東京・高円寺の座・高円寺2で先日、行われた「昔昔亭（せきせきてい）桃太郎追善落語会」をのぞいた。寄席の爆笑派として人気があった落語家・昔昔亭桃太郎さんは昨年12月28日に80歳で死去。本会は昔昔亭慎太郎ら一門弟子が企画。春風亭柳昇を師匠とする桃太郎さんの弟弟子にあたる春風亭昇太、瀧川鯉昇らも高座で一席演じ、座談会で思い出を語り合い、満員の聴衆とともに桃太郎さんを偲んだ。寄席通