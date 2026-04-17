元放送作家でスタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ氏、お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹、「ヤンキー界の重鎮」と呼ばれる岩橋健一郎氏が17日、東京・北千住マルイ 1010PARKで行われた「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示『大ヤンキー展』トークセッションに登壇。元暴走族総長だった佐田が、学生時代に国語だけは「ほぼ100点」だった理由を明かした。【集合ショット】ヤバすぎ…！”改造バイク”にまたがる鈴