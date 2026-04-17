文部科学省は今年度から、高等専門学校（高専）の新設に向けた支援を拡充する。産業界でニーズが高まるＡＩ（人工知能）やロボットなどの先端技術を身につけた理系人材を育成する狙いがある。１校あたり従来の倍となる最大２０億円を助成し、施設整備費や人件費などに充ててもらう。既存の高専がＡＩや半導体、量子、造船といった分野の学科・コースを設置した場合も、１０億円を上限に助成する。国立校は新設しない方針のため