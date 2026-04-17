京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）の車のドライブレコーダー映像が、一部欠落していることが、捜査関係者への取材でわかった。結希君が行方不明になる直前からの映像で、府警は、安達容疑者が録画の停止やデータの削除をした可能性があるとみている。スマホでドラレコに関する検索府警によると、結希君は