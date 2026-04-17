北京市内に掲げられた中国国旗＝1月（共同）中国が上海沖の東シナ海や黄海の上空にある5カ所の空域に、民間機に危険が及ぶ可能性を警告する航空情報（ノータム）を発出したことが17日までに明らかになった。期間は5月6日までの40日間。中国は理由を明らかにしていない。軍事演習の実施を示唆しているとの見方があるほか、日本へのけん制との分析もある。ロイター通信は、中国が東シナ海と南シナ海に軍艦や警備艇など計100隻を