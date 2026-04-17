LINEヤフーが韓国IT大手と共通化していたシステムの分離作業を完了させたことが17日、明らかになった。2023年に通信アプリLINEの情報が外部に流出した問題への対策として、総務省が要請した管理体制の強化に一区切りついた形だ。林芳正総務相は同日の閣議後記者会見で「（対応が）着実に進んでいる」と肯定的に評価した。LINEヤフーによると、実質的な大株主である韓国ネイバーとの間でシステムの切り離しを順次進め、今年3月