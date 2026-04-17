天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が先ほどから赤坂御苑で開かれています。17日朝、今シーズン限りの現役引退を表明したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペアなどミラノ・コルティナオリンピックで活躍した金メダリストらが招待されています。東京・港区の赤坂御苑では、17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が開かれています。17日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠