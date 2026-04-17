医師の木村好珠氏が17日までにXを更新。16日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）の生放送中に体調を崩した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士のその後について明かした。亀井弁護士は16日の生放送中に体調を崩し、途中退席。その日、共演していた木村氏が付き添いで病院に行っていた。木村氏は16日に「ytv『情報ライブミヤネ屋』ありがとうございました。亀井先生のことを心配された方も多いと思いま