ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏は、最悪の状態を回避しつつあるようだ。複数のロシアメディアによると、タラソワ氏は１５日に呼吸器感染症の後遺症によって集中治療室に入院。容体が心配されたが、現在は回復傾向にある。ロシアメディア「ＳＰＯＲＴＳ２４」は、タス通信の報道を引用する形で「甥のアレクセイ・タラソフは彼女の健康状態について語った。『叔母の容態は良好で、まもなく退院できる』と